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Hakkari'de eylem yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı; miting, kapalı ve açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri ise valilik iznine bağlandı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı; miting, kapalı ve açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri ise valilik iznine bağlandı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:
"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 03/03/2018 tarihi ile 01/04/2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle Valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 27/02/2018 tarihi dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

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