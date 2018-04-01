Hakkari’de FETÖ üyesi karı-koca tutuklandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Irak’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye karı-koca tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.03.2018 günü Şemdinli ilçesi Hacıbey Çayı yakınlarında yasa dışı yollardan Irak tarafına geçmeye çalışan ve daha sonradan karı-koca olduğu anlaşılan 2 şahıs ’FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 13 bin 920 dolar, 2 bin 580 euro ve 365 TL para ele geçirilmiştir. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.