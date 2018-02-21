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Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Ankara, Van ve Şemdinli ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Parada Sahtecilik' suçlamasıyla 6 kişi Hakkari'de, 1 kişi ise Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Irak uyruklu 20 kaçak da yakalandı. Operasyonda, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği ve çok sayıda sahte 'Göçmen Tanıtma Belgesi' ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

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