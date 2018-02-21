Hakkari'de göçmen kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Ankara, Van ve Şemdinli ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Parada Sahtecilik' suçlamasıyla 6 kişi Hakkari'de, 1 kişi ise Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Irak uyruklu 20 kaçak da yakalandı. Operasyonda, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği ve çok sayıda sahte 'Göçmen Tanıtma Belgesi' ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
FOTOĞRAFLI
'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler
Adana'da 'yengeni seviyorum' sözü yüzünden cinayet
'Selvi'nin bahsettiği anketten Erdoğan ve Yıldırım'ın haberi yok'
Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı
Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!
Bu kabile kral soyundan geliyor
Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti
Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!
Meğer orduda cehennem hayatı yaşamış!
Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış
Okuyucu Yorumları 0 yorum