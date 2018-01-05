Hakkari'de görev yapan yardımcı doçent, evinde ölü bulundu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekova Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik Karavelioğulları (50), evinde ölü bulundu.
Hakkari'nin Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan Yüksekova Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik Karavelioğulları'nın 5 gün boyunca okula gelmemesi ve il dışında olan eşinin de telefonla kendisine ulaşamaması üzerine polise haber verildi. Polis, çilingire kapıyı açtırarak Yrd. Doç. Dr. Karavelioğulları'nın evine girdi. Evde arama yapan polis, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik Karavelioğulları'nın cansız bedenini buldu. Yrd. Doç. Dr. Karavelioğulları'nın cenezesi, otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Antalya nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faik Karavelioğulları'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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