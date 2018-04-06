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Hakkari’de hain pusu: 2 şehit

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:57 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca sınır hattındaki Şentepe Üs Bölgesinde bir astsubay ile bir uzman erbaşın EYP’nin patlaması sonucu şehit olduğu, bir uzman erbaşın ise yaralandığı bildirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca sınır hattındaki Şentepe Üs Bölgesinde bir astsubay ile bir uzman erbaşın EYP’nin patlaması sonucu şehit olduğu, bir uzman erbaşın ise yaralandığı bildirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı açıklandı.

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