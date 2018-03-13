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Hakkari'de kaçak gümüş ve cep telefonu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlarda 83,7 kilo gümüş, 370 cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Hakkari'de kaçak gümüş ve cep telefonu ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlarda 83,7 kilo gümüş, 370 cep telefonu ve sigara ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5-12 Mart tarihleri arasında kaçakçılara yönelik çeşitil operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 370 cep telefonu. 83,7 kilo gümüş olduğu değerlendirilen madde ile 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile iglili soruşturmalar sürüyor.

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Hakkari'de kaçak gümüş ve cep telefonu ele geçirildiHakkari'de kaçak gümüş ve cep telefonu ele geçirildi

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