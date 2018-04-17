Hakkari’de kaçakçılık olayları

Hakkari genelinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin 727 paket kaçak sigara ile 3 bin 772 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 9-16 Nisan 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 2 bin 727 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 772 kilogram nargile tütünü ve sahte olduğu değerlendirilen 2 adet nüfus cüzdanı, 1 adet pasaport ile 1 adet ehliyet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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