Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde polisin yaptığı yol kontrollerinde, kaçak sigara, akaryakıt, akıllı cep telefonları ve nargile tütünü ele geçirildi.
Kent merkezi ve ilçelerinde, polisin son iki haftada yaptığı yol kontrollerinde, 1470 paket kaçak sigara, 5 bin 294 litre akaryakıt, 10 akıllı cep telefonu, 720 kilo nargile tütünü ve 2 kilo 523 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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