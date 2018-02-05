Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’de yapılan operasyonlarda büyük miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Çimenli köyünde bir araçtan aktarım pompası ile boş bidonlara yakıt aktarımının yapıldığının görülmesi üzerine arama yapıldı. Aramada 6 bin 422 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 1 adet aktarım pompası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ise 945 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 10 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.