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Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Hakkari il merkezi ve Şemdinli ilçesinde yapılan operasyonlarda sigara, akaryakıt ve av tüfeği ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari il merkezi ve Şemdinli ilçesinde yapılan operasyonlarda sigara, akaryakıt ve av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Yeşilova köyü Beşikağaç mezrasında ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 580 litre mazot, 660 litre gazyağı, 1 adet av tüfeği, 64 adet av tüfeğine ait fişek ve 4 adet Irak menşeli mutfak tüpü ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince merkez Kırıkdağ köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise, bin 147 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.

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