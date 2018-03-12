Hakkari’de pancardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

Hakkari’nin merkez Çanaklı köyünde yedikleri pancardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çanaklı köyünde ’helız’ adı verilen pancardan yiyen iki aileden 6 kişi rahatsızlandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişiden durumu ağır olan bir kişi Malatya’ya, bir kişi ise Van’a sevk edildi.
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Akay Edisoy, yörede “helız” adı verilen bitkiyi cacık içinde yedikleri ve bundan dolayı rahatsızlandıkları iddia eden iki aileden 6 kişinin hastaneye getirildiğini belirterek, “Hastalara ilk müdahaleleri yaparak durumları durumu ağır olan bir hastayı Malatya iline, bir hastayı da Van iline sevk ettik. 4 hastayı ise Hakkari’de yoğun bakım ünitesinde tedavi altına tutuyoruz. İlk belirlemelere göre karaciğerlerinde sorun bulunan hastalarımızın tedavisi devam ediyor” dedi.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum