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Hakkari’de pancardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 22:19 | Son Güncelleme

Hakkari’nin merkez Çanaklı köyünde yedikleri pancardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu.Edinilen bilgiye göre, Çanaklı köyünde ’helız’ adı verilen pancardan yiyen iki aileden 6 kişi rahatsızlandı.

Hakkari’nin merkez Çanaklı köyünde yedikleri pancardan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çanaklı köyünde ’helız’ adı verilen pancardan yiyen iki aileden 6 kişi rahatsızlandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişiden durumu ağır olan bir kişi Malatya’ya, bir kişi ise Van’a sevk edildi.
Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Akay Edisoy, yörede “helız” adı verilen bitkiyi cacık içinde yedikleri ve bundan dolayı rahatsızlandıkları iddia eden iki aileden 6 kişinin hastaneye getirildiğini belirterek, “Hastalara ilk müdahaleleri yaparak durumları durumu ağır olan bir hastayı Malatya iline, bir hastayı da Van iline sevk ettik. 4 hastayı ise Hakkari’de yoğun bakım ünitesinde tedavi altına tutuyoruz. İlk belirlemelere göre karaciğerlerinde sorun bulunan hastalarımızın tedavisi devam ediyor” dedi.

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