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Hakkari'de park halindeki araç kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 20:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, park halindeki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, park halindeki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Olay sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, merkez Dağgöl Mahallesi'ndeki Pagan Caddesi'nde meydana geldi. N.E.'nin evinin önüne park ettiği 65 NV 382 plakalı araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmından yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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