Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, teröristlere ait çok sayıda silah ve yaşam malzemesiyle ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, merkez Çanaklı ve Oğul köyleri kırsalında arama- tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında arazide 8 el bombası, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı madde (EYP) komuta düzeneği, 2 el yapımı patlayıcı madde (EYP) alıcısı, 10 ateşleme düzeneği, 5 devre kartı, 1 adaptör, 1 lehim makinası, 1 voltmetre, 2 USB bellek, 5 sırt çantası, 1 uyku tulumu, 3 ayakkabı, 1 bölücü terör örgütü kıyafeti, 4 parka ve 5 panço ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, olay yerinde imha edildi.

