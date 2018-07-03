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Hakkari'de PKK'ya ait amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, yapılan arazi aramalarında 25 kilo amonyum nitrat, roketatar sevk fişeği, 22 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, yapılan arazi aramalarında 25 kilo amonyum nitrat, roketatar sevk fişeği, 22 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Şemdinli'nin Altınsu Mahallesi kırsalında sürdürdüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 25 kilo amonyum nitrat, 1 roketatar sevk fişeği, 22 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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