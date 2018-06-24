Hakkari'de PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel döküman ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağarada silah ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Hakkari Valiliği,Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde jandarma tarafından yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada; 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 jeneratör, 1 DVD okuyucu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

