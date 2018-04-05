Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Oğul Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Oğul köyü kırsalında PKK7lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 tuzaklanmış büyük tüp, 5 pil bloğu, ateşleme devresi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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