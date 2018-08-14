Hakkari'de, PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Taşbaşı köyü kırsalında jandarma tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 19 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 kilo A4 patlayıcı, 6 anti tank mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan devre kartları ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik Taşbaşı köyü İğdeli Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"14.08.2018 günü ilimiz Merkez Taşbaşı köyü İğdeli Mahallesi kırsal alanında icra edilen operasyon neticesinde; 19 el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 el yapımı patlayıcı alıcı anahtarı, 7 kumanda ateşleme anahtarı, 1 kilo A4 patlayıcı madde, 27 elektrikli fünye, 6 anti tank roket mühimmatı, 50 metre kablo, 7 adet 4'lü pil bloğu, 2 adet 12'li pil bloğu, 32 büyük pil, 10 adet 9 volt pil, 3 tüp sprey boya, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda devre kartı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
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