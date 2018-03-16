Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşamsal malzeme ele geçirdi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yufkalı köyü Kola mezrası Derindere mevkiine düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak arazide yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne ait 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 120 bixi mühimmatı, 40 zırh delici uçaksavar mühimmatı, 1 el bombası, 1 roketatar sevk fişeğine bağlı el yapımı patlayıcı, 2 tuzaklanmış tüp, 8 pil bloğu, 400 metre kablo, 1 akü, 4 uyku tulumu, 4 bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 4 sivil kıyafet, 5 battaniye, 2 kazma, 2 çaydanlık, 2 tava, 2 şemsiye, 1 testere ile çok sayıda kozmetik, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum