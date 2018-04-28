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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 22:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Doğanca Köyü kırsalında, jandarma ve polisin düzenlediği ortak operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Doğanca Köyü kırsalında, jandarma ve polisin düzenlediği ortak operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ve polisin Doğanca köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 28.04.2018 günü İlimiz Merkez Doğanca Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 bixi makineli tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 RPG-7 roket başlığı, 1 RPG-7 roketi sevk fişeği, 680 bixi mühimmatı, 250 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 3 el bombası, 1 el bombası fünyesi, 1 zaman ayarlayıcı (el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmaktadır) 1 pil bloğu,1 silah temizleme aparatı,1 araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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