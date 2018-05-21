Hakkari'de PKK'ya darbe

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsalında, dün 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın ardından yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü operasyonlarla ilgili yapılan açıklama, şöyle:
"Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 5 el bombası, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 416 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 8 şarjör kütüklüğü, 2 şarjör kılıfı, 2 telsiz, 1 gece görüş dürbünü, 1 dürbün, 1 kamera, 10 kameraya ait hafıza kartı, 300 metre kablo, 9.200 TL nakit para, 2 fotoğraf makinesi bataryası, 1 radyo, 2 USB kablo, 6 şarj kablosu, 1 akımölçer, 1 güneş paneli, 1 şemsiye,1 elektrikli fünye, 7 çanta, 1 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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