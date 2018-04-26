HABER

Hakkari’de saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Hakkari’de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari/Merkez kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26.04.2018 tarihinde düzenlenen hava destekli operasyon neticesinde; 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Hakkari’de karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist hava destekli operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari/Merkez kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26.04.2018 tarihinde düzenlenen hava destekli operasyon neticesinde; 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif ŞenerSaadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener
İsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktıİsmail Küçükkaya'nın ifadesinin detayları ortaya çıktı
YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.