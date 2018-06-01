Hakkari'de seçim çalışmaları hariç, eylem yasağı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kentte basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını;

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak seçim çalışmaları dışındaki miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle izne bağlandığını açıkladı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasının, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11'inci maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, (24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçim takvimi (dönemi) içerisinde yapılacak siyasi propaganda etkinlikleri ve çalışmaları ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere), 01/06/2018 ile 30/06/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle Valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, el ilanlarının dağıtılması ve pankart asılması (benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 30.06.2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile yasaklanmıştır."

