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Hakkari’de şehit Teğmen Özatak için mevlit okutuldu

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 17:29 | Son Güncelleme

2016 tarihinde Diyarbakır Surdaki hendek operasyonları sırasında şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak için mevlit okutularak, tüm şehitler ve Afrin’deki askerler için dua edildi.H.

Hakkari’de şehit Teğmen Özatak için mevlit okutuldu

2016 tarihinde Diyarbakır Surdaki hendek operasyonları sırasında şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak için mevlit okutularak, tüm şehitler ve Afrin’deki askerler için dua edildi.
H. Sait Camisinde düzenlene mevlid programına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarıkçı, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan YiğitTürk, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Mevlid-i Şerifin okunması ile devam etti. Minbere çıkan Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Diyarbakır Surdaki hendek operasyonları sırasında şehit olan Teğmen Abdulselam Özatak ve tüm şehitlerimiz ve Afrin’de operasyonda bulunan askerler için dua okudu. Yapılan duaların ardından yaklaşık 500 kişiye ikramlarda bulunuldu.

Hakkari’de şehit Teğmen Özatak için mevlit okutuldu

Hakkari’de şehit Teğmen Özatak için mevlit okutuldu

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