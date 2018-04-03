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Hakkari’de terör operasyonları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Hakkari il genelinde teröre yönelik operasyonlar devam ediyor.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 2 Nisan 2018 günü merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 6 adet 12 kilogramlık büyük tüp ile 1 adet 2 kilogramlık küçük tüp ele geçirilmiştir.

Hakkari il genelinde teröre yönelik operasyonlar devam ediyor.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 2 Nisan 2018 günü merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 6 adet 12 kilogramlık büyük tüp ile 1 adet 2 kilogramlık küçük tüp ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde uygun olarak imha edilmiş olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca, 2 Nisan 2018 günü Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Yeşilova köyü Eşetepe bölgesi sınır hattında ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan arama kaydı olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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