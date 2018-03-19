Hakkari’de terör operasyonu: 2 gözaltı

Hakkari’de “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arama kaydı olan ve yardım yataklık ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Şorti Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan arama kaydı olan 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. İl merkezine bağlı Taşbaşı köyünde ise PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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