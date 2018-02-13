Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 6’sı kadın 10 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü ile Çamdalı ve Ağaçlık mezralarında, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 bayan ve 4 erkek şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada;1 adet PRO-5 marka telsiz, 1 adet telsiz bataryası, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet mektup, 1 adet uydu telefonu, 4 adet PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesine ait fotoğraf, 1 adet CD, 1 adet otomatik av tüfeği, 16 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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