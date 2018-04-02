Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’de yol kontrolü yapan jandarma, terör örgütü propagandası yapma suçundan arama kaydı bulunan 1 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.03.2018 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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