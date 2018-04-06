Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalarda PKK terör örgütüne ait 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M1 piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 6 Nisan 2018 günü Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde;1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M1 piyade tüfeği, 40 adet bixi fişeği, 500 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek ve 2 adet savunma tipi el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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