Hakkari’de terör operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalar kapsamında 9 adet tüp ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 5 adet EYP tuzaklamak için hazırlanmış elektronik devre kartı ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlileri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Nisan 2018 günü Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Kepre yaylası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 9 adet tüp ile tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 5 adet EYP tuzaklamak için hazırlanmış elektronik devre kartı, 7 adet pil bloğu (EYP tuzaklamak için hazırlanmış), 5 adet tüp, 40 kilogram amonyum nitrat, 400 adet 7,62 mm çapında fişek, 4 adet fünye, 10 metre kablo, 5 kilogram çivi, 20 adet mayın kapağı, 9 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü, 18 litre mazot, 60 adet hücum yeleği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.