Hakkari’de terör operasyonu: 5 tutuklama

Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütüyle işbirliği yapan ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişi tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkezde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar 19 Nisan 2018 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!