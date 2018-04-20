Hakkari’de terör operasyonu: 5 tutuklama

Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütüyle işbirliği yapan ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkezde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar 19 Nisan 2018 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.