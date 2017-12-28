Hakkari'de teröristlerin saldırısında 2 asker yaralandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 2 asker yaralandı.
Çukurca İlçesi'nin ırak sınırının sıfır noktasında bulunan askeri üs bölgeye bir grup PKK'lı terörist otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 2 asker yaralanırken, PKK teröristlerin yakalanması için geniş bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yaralı askerler helikopterle getirildikleri Hakkari'de tedavi altına alındı.
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