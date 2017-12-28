Hakkari'de teröristlerin saldırısında 6 asker yaralandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı terörislerin üs bölgesine yaptığı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari'de tedavi altına alındı.Çukurca İlçesi'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe ve Kırmızıkaya Üs bölgelerine PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 6 asker yaralandı.PKK teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken,yaralı askerler helikopterle getirildikleri Hakkari'de tedavi altına alındı.