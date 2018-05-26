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Hakkari'de üst üste iki ses bombası patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 01:34 | Son Güncelleme

HAKKARİ kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu.

Hakkari'de üst üste iki ses bombası patladı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ kent merkezinde üst üste iki patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamaların ses bombasından kaynaklandığı belirtti.
Olay, saat 23.50 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bulunan Valilik Parkı'nda meydana geldi. Üst üste yaşanan ve kısa süreli paniğe neden olan patlamaların ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvelik önlemi alan ekipler inceleme başlatırken, patlamaların da ses bombasından kaynaklandığı belirtildi.

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Hakkari'de üst üste iki ses bombası patladıHakkari'de üst üste iki ses bombası patladıHakkari'de üst üste iki ses bombası patladı

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