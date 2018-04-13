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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de polisin düzenlediği operasyonlarda toplam 2 kilo 123 gram metamfetamin ve 6 kilo 13 gram eroin kilo ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin düzenlediği operasyonlarda toplam 2 kilo 123 gram metamfetamin ve 6 kilo 13 gram eroin kilo ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Güngör Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yaptığı aramalarda 2 paket halinde 2 kilo 57 gram metamfetamin, Yüksekova'da şüphe üzerine 1 kişinin üzerinde yapılan aramada ise 6 kilo 13 gram eroin ve 66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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