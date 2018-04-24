Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 220,49 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında il genelinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda 220,49 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.