HABER

Hakkari’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 220,49 gram eroin ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında il genelinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 220,49 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında il genelinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda 220,49 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi ise tutuklandı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Arabistan'da neler oluyor?
CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepkiCHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

'Teyzem kocama kaçmış'

'Teyzem kocama kaçmış'

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.