Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan genç, yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Demir (27), polis tarafından yakalandı. Demir, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Liman mahallesinde meydana geldi. Hakkında 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Demir (27), polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum