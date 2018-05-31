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Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Can (47), polis tarafından yakalandı.

Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Can (47), polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Can, tutuklandı.
Olay, Samsun'un Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Can, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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