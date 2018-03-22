Hakkında arama kararı olan 18 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftada arama kararı olan 22 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından 12 Mart ila 19 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar sonrasında hakkında arama kararı olan 22 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 18’i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.