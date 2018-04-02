Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Kurt (27), polis tarafından yakalandı. Kurt, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Fuar içinde meydana geldi. Polis, durumundan şüphelendiği Mustafa Kurt'u cadde üzerinde yürürken durdurup, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi ve gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum