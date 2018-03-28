Hakkında soruşturma açılan müezzin birinci kattan aşağı atladı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ta camiye çorapsız geldiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan müezzin M.A.E.(45), iş hanının birinci katından aşağı atladı. Yaralanan müezzin tedavi altına alındı. Olay, saat 17.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çaydamar Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'nın 1'inci katından aşağıya atladı. Yaralanan M.A.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. ÇORAPSIZ CAMİYE GİRDİĞİ İDDİASI M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi. M.A.E'nin intihar girişiminin öncesinde arkadaşlarına yarın savunma yapması istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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