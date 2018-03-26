Hakkında yakalama kararı olan 9 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafındannitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve silahla tehdit etme, borçlunun ödeme şartını ihlali nedeniyle 4 kişi, faklı suçlardan aranması bulunan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve borçlunun ödeme şartını ihlal suçlarından arandıkları tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şahıstan 4’ü tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 5 şahıs ise serbest bırakıldı.