Hakurk bölgesinde tespit edilen EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde uzaktan kumandalı telsiz düzeneği ile tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti.

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda uzaktan kumandalı telsiz düzeneği ile tuzaklanmış bir EYP tespit etti. TSK, patlayıcının imha edilme anını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştı.