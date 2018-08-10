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Hakurk'a hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (DHA) - TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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