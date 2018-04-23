Halat çekme yarışında öğrenci yere yığıldı

Düzce’de 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde halat çekme yarışında yere yığılan öğrenci tedavi altına alındı.

Akçakoca Şehir Stadı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın çeşitli spor ve halk oyunları eşliğinde kutlandı. Kutlamalar sırasında iki okulun kız öğrenciler arasında halat çekme yarışı düzenlendi.

Çekişmeli geçen yarış sırasında Burcu Ö. halatı bırakarak ‘’Hocam’’ diyerek yere yığıldı. Fenalaşan öğrenciye sahada bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, ardından Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.