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Halatı kopan iskelede mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapımı devam eden inşaata kurulan iskele halatlarının kopması sonucu iskelede mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaata sıva ustası olarak çalışan Mehmet Torun’un üzerine çıktığı iskelenin halatlarından birkaç tanesi koptu.

Halatı kopan iskelede mahsur kaldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapımı devam eden inşaata kurulan iskele halatlarının kopması sonucu iskelede mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaata sıva ustası olarak çalışan Mehmet Torun’un üzerine çıktığı iskelenin halatlarından birkaç tanesi koptu. Bir anlık refleksle halatı kopan iskeleye tutunan Torun, düşmekten kurtulurken iskelede de mahsur kaldı. İskelede mahsur kalan Torun, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Halatı kopan iskelede mahsur kaldı

Halatı kopan iskelede mahsur kaldı

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