Halde minibüs alev alev yandı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, meyve sebze haline ürün almak için giren bir minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 06.00 sıralarında, Buca 29 Ekim Mahallesi'ndeki meyve sebze halinde meydana geldi. Hale ürün almak için giden bir minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün içinde olmadığı esnada alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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