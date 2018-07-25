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Halde silahlı saldırı: 1 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Bafra ilçesindeki sebze ve meyve halinde Arif Özmen'in tabancayla vurularak öldürüldüğü olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Halde silahlı saldırı: 1 ölü (2)

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bafra ilçesindeki sebze ve meyve halinde Arif Özmen'in tabancayla vurularak öldürüldüğü olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganı gören Özmen, kolonun arkasına saklanıyor. Saldırgan ise Arif Özmen'i görüp ateş ediyor. Saldırgan, sebze kasalarının yanına düşen Özmen'in başına tekrar ateş ediyor. Buradan uzaklaşmak isterken kendisine yaklaşan bir kadına da tabancayı doğrultan saldırgan, son anda ateş etmekten vazgeçip gidiyor.

FOTOĞRAFLI

Halde silahlı saldırı: 1 ölü (2)Halde silahlı saldırı: 1 ölü (2)Halde silahlı saldırı: 1 ölü (2)

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