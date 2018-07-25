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Halde silahlı saldırı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Arif Özmen, halde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde Arif Özmen, halde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Özmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Özmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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