Halde silahlı saldırı: 1 ölü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde Arif Özmen, halde meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde meydana geldi. İddiaya göre, Arif Özmen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından göğsünden ve başından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında Özmen, özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Ünlü milyonere 'seks tarikatı' suçlaması
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...
Bunları biliyor musunuz?
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum