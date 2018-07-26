Haldeki cinayeti kira alacağı yüzünden işlemiş

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesindeki sebze ve meyve halinde dün Arif Özmen'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Ulvi Ş., tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde Özmen'i kira borcu nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

Olay, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde dün meydana geldi. Halde bir kişi tarafından tabancayla vurularak yaralanan Arif Özmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yapılan çalışma sonrasında, şüphelinin Ahmet Ulvi Ş. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yaklaşık 5 saatlik güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını izleyip şüphelinin yerini tespit etti. Ahmet Ulvi Ş., dün gece Fatih Mahallesi'ndeki çamlık alanda yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan Ahmet Ulvi Ş. ifadesinde, Arif Özmen'in cezaevinde olan oğlunun kendisine 3 aylık iş yeri kira borcu bulunduğunu, bu alacağını tahsil edemediği için de cinayeti işlediğini söyledi. Ahmet Ulvi Ş. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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